İstanbul'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

4 ilçede düzenlenen operasyon kapsamında, fuhuş çetesinin kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanlarını zengin iş adamlarına gönderdikleri ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından, fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler; Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı adrese ve otele eş zamanlı operasyon düzenledi.

27 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında çete liderinin de olduğu tespit edilen Ukrayna kökenli Anna K. ve diğer 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müşterileri olduğu tespit edilen 12 şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adreslerdeki aramalarda, 7 adet sim kart ,7 cep telefonu, zorla çalıştırdıkları iddia edilen mağdurların isimleri, alınan ve verilen para kayıtlarının not defterleri son olarak, 400 dolar ve 350 euro para ele geçirildi.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINDAN KATALOG HAZIRLADILAR

Şüphelilerin, sadece iş adamlarına kadın temin ettiği ve kadınların profesyonel fotoğraflarını çekip katalog haline getirdikleri öğrenilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen Ukrayna uyruklu 10 kadın gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan uyruklu Anna K. ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon anı ise saniye saniye görüntülendi.