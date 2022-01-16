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    İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    Para karşılığında yabancı uyruklu kadınları pazarladıkları iddia edilen çete polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 09:49
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    İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçelerinde daha önceden tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    FUHUŞ OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Baskınlarda yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    4 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

    Öte yandan fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    İstanbul da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #1

    İstanbul da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #2


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