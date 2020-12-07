Yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran şebekenin, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere uygun tarife uyguladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan'dan çalışma vaadiyle getirilen kadınlara fuhuş yaptıran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle başlatılan çalışmanın ardından, şebekenin yönetici konumunda bulunan 5'i kadın 16 şüpheli ile fuhuş yaptırıldığı belirlenen 17 kadının kimliği tespit edildi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

3 ay süren çalışmaların ardından Pendik, Sancaktepe ve Maltepe'de daha önceden tespit edilen aralarında lüks rezidans, otel ve evlerin bulunduğu 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

42 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Baskında fuhuş şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 16 şüpheli, fuhuş yaptırılan 17 kadın ile 9 müşteri toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada ise 20 adet cep telefonu ile 63 bin lira nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 42 gözaltı VİDEO

ŞEBEKENİN YÖNETİCİSİ 5 KADIN

Gayrettepe'de bulunan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin iddialarla ilgili ifadeleri alındı. Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan Özbekistan uyruklu 5 kadının, kendi ülkelerinden iş bulma vaadiyle kandırdıkları kadınları Türkiye'ye getirdikleri ortaya çıktı.

Özbekistanlı kadınların, getirdikleri kadınları fuhuş için buldukları müşterilere gönderdikleri tespit edildi. Şebeke liderlerinin gönderdikleri kadının aldığı paranın yarısını kendi komisyonları olarak kestikleri belirlendi.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE KORONA TARİFESİ

Öte yandan fuhuş çetesinin, çalışma saatlerini de koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarına uydurdukları ortaya çıktı.

Daha önceden 2 ve 4 saatlik olarak müşterilere giden kadınların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla tarifelerinin 21.00 ile 05.00 saatleri arasında değiştirildiği öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Poliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 16 şüpheli, "İnsan ticareti ve fuhuşa aracılık etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi.

17 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için il göç idaresine teslim edildi. Fuhuş çetesinin müşterisi oldukları iddia edilen 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.