İstanbul'da galeri sahipleri dolandırıcıyı dövdü

Çalıştığı oto galerisini dolandıran bir kişi, iş yeri sahipleri tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddiaya göre M.E adlı bir kişi, İstanbul Maltepe'de çalıştığı oto galerisindeki iki lüks otomobili satacağını söyleyerek, araçları ekspertize götürmek üzere galeriden çıkarttı.

Fakat M.E, lüks otomobillerle birlikte ortadan kayboldu.

OTOMOBİLLERİ ALDI, İŞVERENLERİNDEN PARA İSTE

Araçlardan ve çalışanlarından haber alamayan iş yeri sahipleri M.E.'yi aradı. Bunun üzerine M.E., galeri sahiplerine araçların kendisinde olduğunu ve banka hesabına yollayacakları belirli bir miktar para karşılığında kendilerine iade edebileceğini söyledi.

SOKAK ORTASINDA DAYAK YEDİ

Galericiler ise çalışanının istediği parayı banka hesabına yatırdı. Bugün bankaya parayı almaya gelen M.E., iş yeri sahipleri ile karşılaştı. İş yeri sahipleri M.A., H.G. ve S.Y., çalışanını cadde ortasında darbetmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Galericiler dolandırıcıyı tekme tokat dövdü İZLE

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A., H.G. ve S.Y. kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, M.E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.E tedavisinin ardından polis merkezine getirildi.

POLİS LÜKS ARAÇLARI OTOPARKA ÇEKTİ

Polis, değeri 1 milyon lira olan iki lüks aracı M.E.'nin sakladığı yerden alarak Yedi Emin otoparkına kaldırdı. M.A., H.G. ve S.Y., polis merkezinde alınan ifadelerinde çalışanları M.E.'nin kendilerini dolandırdığını ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi.

GALERİ SAHİPLERİ SERBEST KALDI

Galeri sahipleri, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.E.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.