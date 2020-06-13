İstanbul'da gasp girişimi cinayetle sonuçlandı

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Beyazıt'ta terk edilmiş bir binada cesedi bulunan kişinin, Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasbedilerek öldürüldüğü bildirildi.

İstanbul'un Beyazıt semti Demirtaş Mahallesi, Hayriye Hanım Sokak üzerinde 5 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kişi metruk binanın 3'üncü katında bir ceset bulunduğu ihbarını yaptı.

İhbarı değerlendiren polis, olay yerine giderek çalışma başlattı.

Ekipler, kısmen çürümüş olan bir ceset ile karşılaşırken, öldürülen kişinin 7 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

EN SON KATİL ZANLILARIYLA GÖRÜLDÜ

Cesedin 34 yaşındaki Bayram Kaygısız ait olduğunu ortaya çıkarken, Kaygısız'ın en son Bangladeş uyruklu 3 şüpheliyle görüldüğü iddia edildi.

Bunun üzerine polis, şüpheliler Syed Abu S.(50), Muhammed M.(35), Mohammed D.(60)'ı gözaltına aldı.

CEP TELEFONU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliğince sorgulanan şüphelilerin üzerinden öldürülen Bayram Kaygısız'a ait cep telefonu ve bir adet tespih çıktı. Şüphelilerin, cinayeti cep telefonunu gasbetmek için işlediği öğrenildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



