İstanbul'da gasp girişimini vatandaşlar engelledi

Esenyurt'ta yoldan geçen göçmeni gasbetmek isteyen saldırganlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki şahıs, yolda yürüyen Sierra Leone uyruklu bir göçmene gasp girişiminde bulundu.

Gaspçılar, yanlarından geçtiği esnada Sierra Leone uyruklu A.T. isimli göçmene saldırarak başından yaraladı. Yere yığılan A.T.’nin telefonunu gasbeden saldırganlar, olayın ardından kaçmak istedi.

Vatandaşlar müdahale etti

Saldırganlar, kaçarken çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşlar, saldırgan şahıslardan birini yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, yetkililer gelene kadar gaspçılardan birini yerde hareketsiz şekilde bekletirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı göçmen ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kişi yakalandı, diğeri kaçtı

Yerde hareketsiz şekilde yatan N.R. isimli gaspçı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer şahsın kaçtığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, üst aramalarında A.T. isimli göçmenin cep telefonu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen N.R. isimli şahıs tutuklandı.



