İstanbul'da gece öldürülen genç, kısıtlamanın ardından bulundu

Apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen gencin cesedi, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından ortaya çıktı. Cesedi gören bina sakinleri, polise haber verdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi 2041 Sokak'ta C.B isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle binanın apartman boşluğunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı.

Sabah sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte iki katlı binanın sakinleri, apartman boşluğunda hareketsiz yatan birini gördü.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bina içine giren sağlık ekipleri göğsünden bıçak darbesi alan 19 yaşındaki C. B. isimli gencin öldüğünü belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri bina içinde ve çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı. C. B.'nin cesedi tabuta konularak otopsi işlemleri için cenaze arabasıyla morga kaldırıldı. Polis C.B. öldüren kişi ya da kişileri arıyor.





















