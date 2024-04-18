İstanbul'da gecekonduya at eti baskını Gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu.

İHA

Türkiye'de gıda güvenliğini sarsan bir olay yaşandı.

Mide bulandıran olayın adresi İstanbul.

Sultangazi ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında bir vatandaş, piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbarda bulundu.

At eti ve sakatatlar bulundu

Gelen ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, verilen adrese baskın düzenledi.

Bir ahırda, kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu.

Baskın öncesi kaçtılar

Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapıldı.

Şüphelilerin, baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı.

Atlar muhafaza altına alındı

Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı.

Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere veterinerlik işleri şefliğine götürüldü.

Her yerde aranıyorlar

Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)