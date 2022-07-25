Boks maçı yapar gibi kavga edenlerden, 5 kişinin bindiği motosikletten, kamyonet kasasında tuvaletini yapan kişiye kadar dikkat çeken insan manzaları kamera kayıtlarına girdi.

İstanbul'da geçen hafta kameralara yansıyan ilginç görüntüler derlendi.

Fatih Laleli'de iki kişi arasındaki yumruklu kavga, çevredekiler tarafından boks maçı gibi izlendi.

"Boksör mü bunlar?"

Kavga eden kişilerin boks hamleleriyle yumruklaşması nedeniyle, mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği dikkat çekti.

Bu ilginç kavgayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin, 'Boksör mü bunlar?' dediği duyuldu.

İnşaattan atladı, bayıldı

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bir inşaatın birinci katından atlayan bir genç baygınlık geçirdi. Kız arkadaşının müdahalesiyle yaklaşık kendine gelen genç, bir süre sonra oradan uzaklaştı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kişi, hareket halindeki hafif ticari aracın kaputunda oturdu.

İstanbul'da geçen hafta kameraya yansıyan şaşırtan anlar VİDEO



Hareket halindeki motosiklet üzerinde 5 kişi

Sultançiftiliği Mahallesi eski Edirne Asfaltı üzerinde, hareket halindeki bir motosiklet üzerinde beş kişi olduğu dikkat çekti.

DHA'nın aktardığına göre Sultangazi Arnavutköy yolunda hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tuvaletini yaptı.