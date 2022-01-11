İstanbul'da genç avukat eski nişanlısı tarafından kurşunlanarak öldürüldü

Eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silah zoruyla restorana götürdüğü Dilara Yıldız, çevredekilerden yardım istedi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Dönmez, genç kadına kurşun yağdırdı.

Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29), evine geldiği sırada eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile karşılaştı.

Genç kadın, Oktay Dönmez tarafafından darbedilip silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü.

ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ, SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız, restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Oktay Dönmez, belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti. Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN NİŞANLI GÖZALTINA ALINDI

Katil Oktay Dönmez, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 GÜN BOYUNCA EVDE DİLARA YILDIZ'I BEKLEDİ

Oktay Dönmez'in, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız’ın Tuzla’da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini beklediği öğrenildi. Ayrıca daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız’ın imzalamasını ve Yıldız’a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı da öğrenildi.





LAVABOYA GİDERKEN BİLE YALNIZ BIRAKMADI

Polis merkezinin yanında bulunan restorana getirilen Yıldız, burada bir süre Dönmez ile oturdu. Çevredekilerin iddiasına göre, Yıldız lavoboya giderken dahi Dönmez, Yıldız’ın yanından ayrılmadı. İkili restoranda bir süre konuştuktan sonra, olay yerine gelen polis ekiplerini gören Dönmez, panik yaparak ayağa kalktı ve Yıldız’ı öldürdü.





TEHDİT MESAJLARINI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Katil Oktay Dönmez’in, Avukat Dilara Yıldız’a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar kan dondurdu.

Dönmez’in, Dilara Yıldız’a attığı mesajlarda, Yıldız’ı öldüreceğini planladığını ve kendisine “çok zamanın yok bu hayatta” diyerek tehdit ettiği görüldü. Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, “Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim.” dediği görüldü.

Kadına şiddete karşı sosyal medya hesabından paylaşım yapmış

Avukat Dilara Yıldız’ın, kadına şiddete karşı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı görüldü.

Yıldız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde paylaştığı gönderide, “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez.” şeklinde tepki gösterdiği görüldü.





ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yıldız’ın yakınları ve arkadaşları acı olayı haber alır almaz olay yerine koştu. Cinayetin işlendiği restoran önünde toplanan Yıldız’ın acılı yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.





"KENDİSİ YOKKEN EVİNDE KALMIŞ"

Dilara Yıldız’ın yakın arkadaşı, “Bayağı bir zamandır tehdit alıyordu. Hatta biz uyardık, tek kalma, tek gelme. Evinde kalmış, kendisi yokken. Bugün nasıl yakaladı onu tam bilmiyorum, sadece benden yardım istedi. İlk beni aradı, benim haberim yoktu İstanbul'a geldiğinden. ‘Bana gelecektin Meniş, sakın gelme’ dedi. Ben bir an kalakaldım, nasıl? dedim. Dedi gelme, ben misafir ağırlıyorum şu anda dedi. Sesi çok tedirgin ve keskindi. Tamam mı dedi ardından kapattı. Ben eşime dedim eyvah bu dedim, sapık bunu yakaladı. Ondan sonra ailesine ulaştım.” dedi.





"İMANA GELSİN, BOL BOL KUR'AN OKUSUN"

Katilin kendisine de mesaj attığını belirten Yıldız’ın arkadaşı, “Evet eski nişanlısıydı. Çocuk dengesiz bir çocuktu zaten. Nişanlandığında fark etti, yüzüğü attı. Attıktan sonra saplantı yapmaya başladı. Çocuk benim numaramı arıyordu, birkaç kere aradı. İş yerime sosyal medyadan ulaştı. Kendisi de tesadüfen benim iş yerimdeydi. Sonra benim numaramı bulmuş. Dün akşam bana yazdı bir şeyler. Kimsin dedim, numara kayıtlı olmadığı için ben Oktay dedi. Dilara'yla ilgili abuk subuk şeyler dedin, bak sen tehdit ediyorsun dedim.. Bu insanlığa yakışmaz. Ben şu an Gürcistan'dayım, tehdit de etmiyorum, ispatlayın dedi. Sadece şunu yazmış, ‘imana gelsin, bol bol Kur'an okusun.’ Telefonumda duruyor bunlar, polise vereceğim. Daha sonra zaten bu haberi aldık.” dedi.





"ÖLDÜĞÜNÜ HALA KABUL EDEMİYORUM"

Yıldız’ın başka bir arkadaşı Ayşe Aydın da “Şu anda gerçekten hepimizin canı acıyor. Gerçekten, içeride yatan hiç hak etmediği bu davranışı yaşayan hanımefendi, avukatımız, aynı zamanda arkadaşımız. İstanbul Güzellik Uzmanları Odası'nın avukatıydı, resmi avukatıydı. Sadece İstanbul değil, Türkiye’deki tüm güzellik uzmanlarının hakkını korumak için davalar açan 100 bine yakın kadın esnafın avukatıydı. Ve bu kadın cinayetlerinin artık bitmesini istiyorum, kadına şiddeti istemiyoruz. Daha önce Dilara bana, Dilara diyorum öldüğünü hala kabul edemiyorum, ihanete uğradığı için ayrıldığını söylemişti. Kurtulamadığını, sıkıntı yaşadığını, zaten herkesin elinde mesajları var.” dedi.



