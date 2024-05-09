İstanbul'da genç kızın ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası verildi Kapkaç şüphelileri ve polis arasında kalan kız, polis memurunun beylik tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybederken, tutuksuz yargılanan polis memuru çıkarıldığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

İstanbul'da kör kurşuna kurban giden genç kızın ölümüne sebep olan polis hakim karşısına çıktı.

Beyoğlu ilçesinde 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisiyle polisin arasında kaldı.

Hayatını kaybetti

Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek ölümüne neden oldu.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi gözönünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi.

9 ıyıla kadar hapis cezası talep edildi

Polis Alper D.'nin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık polis Alper D. ve taraf avukatları katıldı.

"Tek amacım başka çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti"

Savunma yapan Alper D., "Olay nedeniyle üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıdır. Tek amacım başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken başka bir kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez. Öngörülmemiş bir olaydır. Birisinin zarar göreceğini ön görememiştim." dedi.

5 yıl hapis cezasına karar verildi

Mahkeme tutuksuz sanık Alper D.’ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)