İstanbul’da genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti

THY’de görev yapan 32 yaşındaki pilot, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanın görevlisi, saat 08.00 sıralarında bahçede Türk Hava Yolları'nın Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemede, genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi.

Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvuruldu.

Kız arkadaşı, bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını ifade etti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

THY'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Öte yandan genç pilotun ölüm haberi THY'deki mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü yarattı.

2016 yılında THY Uçuş Akademisi'nden mezun olan Kutay Bayraktar, 2018'den beri Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu.

Bayraktar'ın cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.