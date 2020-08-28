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    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi

    Tarihi eserler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 12:19
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    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'nun çeşitli bölgeleri ve İstanbul'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve objelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı.

    Kaçakçılık polisi, şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 21 Ağustos günü Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya operasyon düzenledi.

    Gerçekleştirilen operasyonda 1.147 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #1

    SERBEST KALDILAR

    Şüphelilerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest kaldıkları bildirildi.

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #2

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE SERİLDİ

    Ele geçirilen tarihi eserlerin Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenilirken, eserlerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendiği anlar havadan görüntülendi.

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #3

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #4

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #5

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #6

    İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi #7

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