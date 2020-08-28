İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 1147 tarihi eser ele geçirildi

Tarihi eserler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'nun çeşitli bölgeleri ve İstanbul'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve objelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı.

Kaçakçılık polisi, şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 21 Ağustos günü Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 1.147 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR

Şüphelilerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest kaldıkları bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE SERİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserlerin Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenilirken, eserlerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendiği anlar havadan görüntülendi.