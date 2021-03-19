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    İstanbul'da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi

    Sarıyer’de 88 yaşındaki bir kadın, sitenin içerisinde asansöre bindirilmek için beklediği esnada geri manevra yapan aracın altında kaldı. 10 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 16:52
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    İstanbul'da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi

    25 Şubat Perşembe günü İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’ndeki bir sitede  yaşayan 88 yaşındaki Hekime Yapıcı, özel şoförlüğünü yapan Adnan K. tarafından araçla evinden alarak spora götürdü.

    Öğle saatlerinde Yapıcı’yı spor salonundan alan K. araca bindirerek yaşadığı binanın önüne götürdü.

    Yaşlı kadını burada indiren K, bir süre beklemesini ve aracını park ettikten sonra kendisini asansöre bindireceğini söyledi.

    Adnan K. aracı park edeceği esnada yaşlı kadın yola doğru çıkarak beklemeye başladı.

    İstanbul da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi #1

    İstanbul'da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi VİDEO

    10 METRE SÜRÜKLENDİ

    O esnada karşıdan gelen araca yol vermek isteyen Adnan K. geri manevra yapınca yaşlı kadın, aracın altına girdi.

    Kadını fark etmeyen sürücü yaklaşık 10 metre geri manevra yaparak aracı boş yere park etti.

    Karşıdan gelen minibüs şoförünün uyarması sonrası araçtan inen Adnan K. aracın altına bakınca kadını gördü.

    İstanbul da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi #2

    YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

    İhbar üzerine ise olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine beklenildiği esnada şoke olan sürücü, aracın altındaki kadını vatandaşların yardımıyla çıkarttı.

    Ağır yaralı olan Hekime Yapıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi #3

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvurmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    Yapılan inceleme sonrasında aracın sürücüsü Adnan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “Taksirle Yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü Adnan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olarak yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının geçtiğimiz hafta normal servise alındığı öğrenildi.

    İstanbul da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi #4

    İstanbul da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi #5

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