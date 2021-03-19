Sarıyer’de 88 yaşındaki bir kadın, sitenin içerisinde asansöre bindirilmek için beklediği esnada geri manevra yapan aracın altında kaldı. 10 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı.

25 Şubat Perşembe günü İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 88 yaşındaki Hekime Yapıcı, özel şoförlüğünü yapan Adnan K. tarafından araçla evinden alarak spora götürdü.

Öğle saatlerinde Yapıcı’yı spor salonundan alan K. araca bindirerek yaşadığı binanın önüne götürdü.

Yaşlı kadını burada indiren K, bir süre beklemesini ve aracını park ettikten sonra kendisini asansöre bindireceğini söyledi.

Adnan K. aracı park edeceği esnada yaşlı kadın yola doğru çıkarak beklemeye başladı.

İstanbul'da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadını sürükledi VİDEO

10 METRE SÜRÜKLENDİ

O esnada karşıdan gelen araca yol vermek isteyen Adnan K. geri manevra yapınca yaşlı kadın, aracın altına girdi.

Kadını fark etmeyen sürücü yaklaşık 10 metre geri manevra yaparak aracı boş yere park etti.

Karşıdan gelen minibüs şoförünün uyarması sonrası araçtan inen Adnan K. aracın altına bakınca kadını gördü.

YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine ise olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine beklenildiği esnada şoke olan sürücü, aracın altındaki kadını vatandaşların yardımıyla çıkarttı.

Ağır yaralı olan Hekime Yapıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Polis ekipleri ise kazayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvurmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan inceleme sonrasında aracın sürücüsü Adnan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “Taksirle Yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü Adnan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olarak yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının geçtiğimiz hafta normal servise alındığı öğrenildi.