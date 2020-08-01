İstanbul'da geri vitese takan sürücü, toprak alana düştü

Aniden geri giden otomobilin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul Eyüpsultan’da talihsiz bir an yaşandı.

İki gün önce akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kadın sürücü dik yokuşta park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi.

YANLIŞLIKLA GERİ VİTESE TAKTI

Ancak sürücü, aracı yanlışlıkla geri vitese takınca olan oldu. Bir anda geri geri gitmeye başlayan otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu.

Çevredeki vatandaşlar hemen arabanın yanına giderek sürücüyü aracın içinden çıkarttı. Sürücü, akıl almaz kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yol kenarında park halinde bulunan aracın yanındaki bir kişi ise, üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kendini yola attı ve ölümden kıl payı kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Vitesin takılı kalması sonucu geri giden otomobilin tarlaya uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda geri gitmeye başladığı ve tarlaya uçtuğu, bu sırada da bir kişinin aracı son anda fark ederek kurtulduğu görülüyor.

Geri vitese taktı, toprak alana uçtu ViDEO