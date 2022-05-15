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    İstanbul'da gişe bariyerlerine çarpan araçta 2 kişi yaralandı

    Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı.
    • 15.05.2022 - 14:22
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    İstanbul'da gişe bariyerlerine çarpan araçta 2 kişi yaralandı

    İstanbul'un Kartal ilçesi TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kaldı.

    Aradaki bariyere çarptı

    Sürücüsü kararsız kalan araç iki gişe arasındaki beton bariyere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    "Hangisinden geçeceğine karar veremedi"

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın gören başka bir sürücü "Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi.

    Yaralıların durumları ağır

    Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı.

    Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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