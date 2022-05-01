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- İstanbul'da giyim mağazasındaki kavga dışarıya taştı
İstanbul'da giyim mağazasındaki kavga dışarıya taştı
Sultanbeyli'nde bir giyim mağazasında çıkan kavga meydana taştı. Polis müdahale ederek, kalabalık grubu güçlükle ayırabildi.
- 01.05.2022 - 18:50
- Güncelleme : 01.05.2022 - 19:51
Olay, Sultanbeyli’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.
Giyim mağazasında satın alınan kot pantolon nedeniyle kavga çıktı.
Mağzdadaki kavga büyüyerek Kent Meydanı'na taştı.
Çevredekiler kavgayı ayırmayı başaramadı
Çevredekileri araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.
Kavga edenler, haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine de güçlük çıkardı.
DHA'ya göre polisin cop kullanarak zorla sonlandırabildiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da giyim mağazasındaki kavga dışarıya taştı VİDEO