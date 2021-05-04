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- İstanbul'da, giysi toplama kutusuna giren adam sıkıştı
İstanbul'da, giysi toplama kutusuna giren adam sıkıştı
Üsküdar’da giysi toplama kutusu içine giren bir kişi sıkışarak kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 04.05.2021 - 06:18
İstanbul'da, Üsküdar Harem İskelesi Caddesi'nde giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar geri çıkamadı.
Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İstanbul'da, giysi toplama kutusu içine kişi sıkıştı VİDEO
İTFAİYE KURTARDI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.