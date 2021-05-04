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    İstanbul'da, giysi toplama kutusuna giren adam sıkıştı

    Üsküdar’da giysi toplama kutusu içine giren bir kişi sıkışarak kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 06:18
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    İstanbul'da, giysi toplama kutusuna giren adam sıkıştı

    İstanbul'da, Üsküdar Harem İskelesi Caddesi'nde giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar geri çıkamadı.

    Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

    İstanbul'da, giysi toplama kutusu içine kişi sıkıştı VİDEO

    İTFAİYE KURTARDI

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da, giysi toplama kutusuna giren adam sıkıştı #1

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