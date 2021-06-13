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    İstanbul'da gölete giren genç boğuldu

    Serinlemek için gölete giren Afganistan uyruklu genç şahıs, boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 17:42
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    İstanbul'da gölete giren genç boğuldu

    İstanbul Sancaktepe'de Afganistan uyruklu Ahmet isimli şahıs 3 arkadaşıyla birlikte Aydos ormanına geldi.

    Sıcak havada serinlemek isteyen şahıs, 1 arkadaşıyla birlikte Aydos göletine girerken, arkadaşının ’daha ileri açılma’ demesini dinlemeyerek gölün derinliklerine ilerledi.

    SULARIN ARASINDA KAYBOLDU

    Bir süre sonra arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer Afganistanlı gençler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi.

    İstanbul'da gölete giren genç boğuldu VİDEO

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    AFAD dalgıçları ve polis dalgıçlar gölete girerek genci aradı. Kısa süre sonra Ahmet isimli Afganistan uyruklu şahsın cesedi sudan çıkarıldı.

    Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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