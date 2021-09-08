İstanbul'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürüp gömen sanığa müebbet

Akrabası olduğu Ayşe Altuntaş'la buluştukları ormanda cinayet işleyerek gönül ilişkisi yaşadığı kadını gömen Mehmet Taşdelen'e müebbet hapis cezası verildi.

18 Temmuz 2019 günü İstanbul Sultangazi'de kızı Fadime ile birlikte yaşayan Ayşe Altuntaş, evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş Esentepe Polis Merkezine ve Gaziosmanpaşa Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu.

Şikayetçiler, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in maktüleyi iki gündür görmediğini söylediğini belirtti.

İLK İFADESİNDE SUÇU KABUL ETMEDİ

daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde maktüleyle buluşup Pirinççi Köyü'ne gittiklerini ve sonra tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü. Sanık ilk ifadesinde suçu kabul etmedi ve serbest bırakıldı.

Ancak olay günü kullanmakta olduğu telefona ait baz kayıtlarından sanık Mehmet Taşdelen'in çelişkili ifadeleri dikkate alınarak tekrar gözaltına alındı.

KADINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Sanık bu kez suçunu itiraf ederek 18 Haziran 2020'de Ayşe Altuntaş'ı gömdüğü yeri gösterdi. Maktülenin cesedi, Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alandan çıkarıldı.

KATİL TUTUKLANDI

bir dönem Ayşe Altuntaş'ın kızı tarafından olayın aydınlatılması için Müge Anlıya'da başvurmasının ardından ortaya çıkan gerçeklerle birlikte Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Taşdelen 19 Haziran 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİĞİME ALLAH ŞAHİDİMDİR"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen getirildi. Öldürülen Ayşe Altuntaş'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanık Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunması sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tasarlayarak öldürmediğime dair Allah şahidimdir. Köyün çobanı ve muhtarının da dinlenmesini istiyorum. Onlar benim 4-5 senedir oraya gittiğimi biliyorlar. Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmamdan dolayı çok pişmanım." dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık son sözünde ise "Maktüleyi öldürmedim. Benim tek şahidim Allah, sonra sizlersiniz. Mahkemenizin vereceği karara razıyım. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin maktüleyi öldürmesini gerektirir hiçbir somut delili olmadığını, maktülenin kazaren hayatını kaybettiğini kabulü gerektiğini belirterek "Mahkemenizce karar verilirken kamuoyu baskısının minimalize edilerek karar verilmesi gerekir. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz." diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık duruşmalardaki davranışlarını dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Olayda maktülenin tahrik niteliğinde bir eylemde bulunduğuna dair delil bulunmadığından tahrik indirimi yapılmadı. Ceza miktarı dikkate alınarak erteleme de yapılmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.