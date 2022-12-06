İstanbul’da görünmez kazalar

Mağazada çaycının açmaya çalıştığı cam kapı parçalandı, atölyede işçi korkudan zıpladı. Bir depodaki koliler de çalışanın üzerine devrildi… İstanbul’da görünmez kazaları kameralar kaydetti.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir mağazanın çay siparişini getiren kişi, dışarı çıkmak için kapıya yöneldi.

Çaycı, kapının kolunu tutup açtığı sırada cam kapı tuz buz oldu.

Kapı kolu çaycının elinde kalırken, yaşadığı şok kameralara yansıdı…

Korkudan zıpladı

Bayrampaşa'da bulunan bir torna atölyesinde ise kaynak yapıldığı sırada içeri giren bir çalışanın yaşadığı korku kayda alındı.

Alevi görmesiyle korkudan zıplayan işçi hem güldürdü hem de düşündürdü.

Koliler üzerine devrildi

Sultangazi'de de bir iş yerinin deposunda oturan çalışanın üzerine içinde gıda ürünlerinin bulunduğu koliler düştü.

DHA'nın haberine göre o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'daki görünmez kazalar kamerada VİDEO