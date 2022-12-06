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    İstanbul’da görünmez kazalar

    Mağazada çaycının açmaya çalıştığı cam kapı parçalandı, atölyede işçi korkudan zıpladı. Bir depodaki koliler de çalışanın üzerine devrildi… İstanbul’da görünmez kazaları kameralar kaydetti.
    • 06.12.2022 - 11:05
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    İstanbul’da görünmez kazalar

    İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir mağazanın çay siparişini getiren kişi, dışarı çıkmak için kapıya yöneldi.

    Çaycı, kapının kolunu tutup açtığı sırada cam kapı tuz buz oldu.

    Kapı kolu çaycının elinde kalırken, yaşadığı şok kameralara yansıdı…

    Korkudan zıpladı

    Bayrampaşa'da bulunan bir torna atölyesinde ise kaynak yapıldığı sırada içeri giren bir çalışanın yaşadığı korku kayda alındı.

    Alevi görmesiyle korkudan zıplayan işçi hem güldürdü hem de düşündürdü.

    Koliler üzerine devrildi

    Sultangazi'de de bir iş yerinin deposunda oturan çalışanın üzerine içinde gıda ürünlerinin bulunduğu koliler düştü.

    DHA'nın haberine göre o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'daki görünmez kazalar kamerada VİDEO

    İstanbul’da görünmez kazalar #1

    İstanbul’da görünmez kazalar #2

    İstanbul’da görünmez kazalar #3


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