İstanbul'da gözlerinin önünde evleri yandı: Büyüyen alevleri çaresizce izledi Bir binanın bodrum katında sabah saatlerinde çıkan yangın bir anda büyürken ev sahipleri kuşlarını ve köpeklerini alarak canlarını kurtardı. Uzun süren çalışmalar sonunda söndürülen yangın bodrum kattaki evi küle çevirdi.

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DHA

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.

Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın bodrum katı bir anda alev aldı.

Sabah saatlerinde yangın çıkmasıyla evde ikamet eden 2 kadın korku dolu anlar yaşadı.

Evcil hayvanlarını kurtardılar

Uyudukları sırada çıkan yangını son anda fark eden ev halkı, can havliyle kuşları ve köpeklerini alarak kendilerini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı.

1 saatlik çalışmayla yangı söndürüldü

Henüz nedeni bilinmeyen yangını itfaiye ekipleri 1 saatlik müdahale sonucu söndürebildi.

Yangın nedeniyle panik yaşayan diğer ev sahipleri de kendilerini dışarı attılar.

Ekipleri hummalı çalışmaları sonucunda yangının üst katlara sıçramasını engelledi.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izleyen kadını komşunları güçlükle sakinleştirdi.

"Yaralanan kimse olmadı"

Yangını nedeniyle kendisini sokağa atan Selman Çeçen, "Biz uyuyorduk, telefon gelince evden acele bir şekilde çıktık. Ben yangın çıkan evin bir üst katında oturuyorum. Yaralanan kimse olmadı. Evden bayağı bir duman çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)