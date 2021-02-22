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İstanbul'da gündüz vakti hırsızlık
Ümraniye'de rahat tavırlar sergileyen hırsızlar, girdikleri evlerden araba anahtarları ve ziynet eşyalarını çaldı.
- İHA
- 22.02.2021 - 12:45
- Güncelleme : 22.02.2021 - 13:08
İstanbul Ümraniye'de 3 hırsız, güpegündüz bir sitede bulunan daireleri soydu.
Armağan Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir siteye girdi.
ARABA ANAHTARLARINI VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR
Siteye giren 3 hırsız, farklı dairelerden 2 araba anahtarı ve ziynet eşyalarını çalıp evden kaçtı.
Ardından evin önünde park halinde bulunan otomobilleri de çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı.
Ümraniye’de 3 hırsız, gündüz vakti önce eve girdi sonra arabaları çaldı ViDEO
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Hırsızların siteye girerken sergiledikleri rahat tavırlar ise güvenlik kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan hırsızların eve girerken galoş ve eldiven taktığı öğrenildi.