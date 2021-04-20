Kayaşehir ilçesinde kavşağın etrafında dönerek drift atan şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da bir kişi, arabası ile Kayaşehir ilçesinde bulunan kavşağa geldi.

Gündüz vakti, trafiğe açık alanda drift atmaya başladı.

Kavşağın etrafında 4 tur dönen şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı.

KAMERALARA YANSIDI

O sırada bir halk otobüsünün bölgeden geçmekte olduğu gözlerden kaçmadı.

O anlar çevrede bulunan başka bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı VİDEO

