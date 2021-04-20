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    İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı

    Kayaşehir ilçesinde kavşağın etrafında dönerek drift atan şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:41
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    İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı

    İstanbul’da bir kişi, arabası ile Kayaşehir ilçesinde bulunan kavşağa geldi.

    Gündüz vakti, trafiğe açık alanda drift atmaya başladı.

    Kavşağın etrafında 4 tur dönen şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı.

    KAMERALARA YANSIDI

    O sırada bir halk otobüsünün bölgeden geçmekte olduğu gözlerden kaçmadı.

    O anlar çevrede bulunan başka bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı VİDEO

    İstanbul da gündüz vakti kavşakta drift attı #1

    İstanbul da gündüz vakti kavşakta drift attı #2

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