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- İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı
İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı
Kayaşehir ilçesinde kavşağın etrafında dönerek drift atan şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.04.2021 - 12:36
- Güncelleme : 20.04.2021 - 12:41
İstanbul’da bir kişi, arabası ile Kayaşehir ilçesinde bulunan kavşağa geldi.
Gündüz vakti, trafiğe açık alanda drift atmaya başladı.
Kavşağın etrafında 4 tur dönen şahıs, hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye attı.
KAMERALARA YANSIDI
O sırada bir halk otobüsünün bölgeden geçmekte olduğu gözlerden kaçmadı.
O anlar çevrede bulunan başka bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da gündüz vakti kavşakta drift attı VİDEO