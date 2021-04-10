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- İstanbul'da güpegündüz bıçaklı taciz
İstanbul'da güpegündüz bıçaklı taciz
İstanbul Cihangir, Sanatkarlar Parkı’nda eli bıçaklı bir kişi, parkta yürüyen genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 18:11
- Güncelleme : 10.04.2021 - 18:38
İstanbul'un en gözde semtlerinden Cihangir'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı.
Dün öğle saatlerinde Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda yürüyen bir genç kız, arkasından gelen sapık tarafından önce elle taciz edildi.
BIÇAĞINI ÇIKARDI, ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI
Daha sonra bıçağını çeken sapık, genç kızı zorla öpmeye çalıştı. Genç kız direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.
Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, sapığın bulunup tutuklanması için kampanya başlattı.
İstanbul'da güpegündüz bıçaklı taciz VİDEO