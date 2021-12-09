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    İstanbul'da güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar

    Esenler’de iki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı. Kadınların çocuğa hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 21:02
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 21:03
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    İstanbul'da güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar

    Olay, 3 Aralık günü İstanbul Esenler’de yaşandı.

    İki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi.

    Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti.

    EKSİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE FARK ETTİ

    Hırdavatçı tanıtım için koyduğu pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar VİDEO

    İstanbul da güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar #1

    İstanbul da güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar #2

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