İstanbul'da haciz için gelen polislere saldırdılar: 5 kişi gözaltına alındı Haciz için işletmeye gelen polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldıran 5 kişi gözaltına alınırken, taraflar arasında yaşanan kavga anı kameralara anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

Avcılar ilçesinde Reşitpaşa Caddesi'ndeki nalbura saat 15.00'da İcra Müdürlüğü görevlileri, polisle birlikte geldi.

Polislerin üzerine yürüdüler

İş yerinde bulunanlar yetkili kişilerin olmadığını, daha sonra gelinmesi gerektiğini söyledi.

Görevli polis memurları, iş yerinde bulunanların kimliklerini görmek istedi. İçeride bulunanlar, bu isteğe karşı çıkarak polislerin üzerine yürüdü.

Taraflar arasında arbede yaşandı

Bunun üzerine iş yeri dışına taşan ve karşı kaldırımda devam eden tartışma arbedeye dönüştü.

Polis memurları bunun üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede destek gelirken iş yerindekiler, polise hakaret ve tehditte bulundukları öne sürülerek gözaltına alınmak istedi.

5 kişi gözaltına alındı

Çıkan arbede sırasında polis memuru Ö.M.Ç. hafif yaralandı, polislerin üzerine yürüyen 5 kişi biber gazı ve copla müdahale edilerek gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)