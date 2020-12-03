Hafriyat kamyonunun yolcu indiren İETT otobüsüne arkadan çarptığı kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü Vural Emre, durağa geldiğinde yavaşlayarak yolcu indirmeye başladı.

O esnada aynı istikamette hafriyat kamyonuyla seyreden Gündüz Yıldırım, İETT otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu toplamda 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul’da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 9 yaralı ViDEO

OTOBÜSÜN CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

Çarpma nedeniyle otobüsün içerisindeki camların ise paramparça olduğu görüldü..

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapmasının ardından kamyon, emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.