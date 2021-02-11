Sicilinde 55 suç kayıtlı olan hırsızın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş’ta, iş yerlerine sürünerek giren ve bölgedeki esnafa rahat vermeyen 55 suç kayıtlı hırsız, adli kontrolle serbest kalmasına savcılık tarafından yapılan itirazın ardından, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın, sürünerek girdiği iş yerlerini soyduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

EKİPLER 3 AY ÖNCE HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşmasıyla çalışma başlatmıştı.

EVİN İÇİNE KADAR GİRDİLER

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemeler kapsamında iki hırsız, girdikleri bir evde cep telefonu çalmıştı. Ev sahibi ile karşı karşıya gelen hırsızlar, kaçarak kayıplara karışmıştı.

İstanbul'da, hakkında 55 suç kayıtlı olan hırsız tutuklandı VİDEO

SÜRÜNEREK ECZANEYE GİRDİLER

Yine aynı hırsızlar Beşiktaş’ta bulunan bir eczanenin kepengini kaldırmış, diğer hırsız ise sürünerek içeriye girmişti. Hırsız, kasadan 1.800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıkmıştı.

GİRMEDİKLERİ DÜKKAN KALMADI

Beşiktaş ilçesinin Nisbetiye Mahallesi’nde ise bir dönercinin iş yerinin kepengini zorlayarak içeriye giren hırsız, kasadaki 1.900 liraya çalarak kayıplara karışmıştı.

ESNAFI BIKTIRDILAR

Mecidiye Mahallesi’nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, 1.100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çalmıştı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine iş yerine gelen A.Y., kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etmişti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

DEŞİFRE OLDULAR

Hırsızların benzeri şekilde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti.

EVİNDEN ÇIKARKEN YAKALANDI

Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A.’yı Şişli’de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 29 yaşındaki diğer hırsız Mustafa K.’nin ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen Onur A.’nın iş yerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan toplamda 55 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

SERBET BIRAKILMIŞTI

Onur A., Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ancak çıkartıldığı mahkemece şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SUÇ ORTAĞI TESPİ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa K., verdiği ifadesinde Onur A.’yı teşhis etti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Suç ortağının ifadesi ve yeni görüntüler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Onur A. hakkındaki adli kontrol kararının tutuklamaya çevrilmesi için itirazda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı yeniden gözaltına alınarak hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Onur A., çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.