İstanbul'da halk otobüsünde yolcuların maske kavgası

Halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Adam ise kadına tükürükle karşılık verdi, ortalık karıştı.

İstanbul Kağıthane'de Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde, geçtiğimiz günlerde Sanayi-Benzinlik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda, yaşlı bir adamın maskesini yarım takması gerginliğe neden oldu.

KADIN TOKAT ATTI

Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

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ADAM KADINA TÜKÜRÜKLE KARŞILIK VERDİ

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi.

Adamın tükürmesi üzerine öfkelenen kadın, adama vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına, vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.