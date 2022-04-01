İstanbul'da hamile hemşireye saldırı davası: Darbetseydik çocuk düşerdi

Hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edilen 24 yaşındaki hamile hemşirenin şikayeti üzerine tutuklanıp' Darbetseydik çocuğunu düşürürdü' savunmasını yapan şahıslar serbest bırakıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde görevli olan 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin yüzüne, hasta yakını olan Rıdvan Koçyiğit tekme attı.

Gülhan D. aldığı darbeyle yere yığılırken, şüpheliler kadını darbetmeye devam etti.

Gülhan D. yaşananların ardından şikayetçi olurken, 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDALAR

Gülhan D.'nin darbedilmesine ilişkin yargılanan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hemşire Gülhan D. ise duruşmaya katılmadı.

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"DEFOL GİT SEN KİMSİN"

Duruşmada savunma yapan baba Hüseyin Koçyiğit, "Kan vermek amacıyla hastaneye gittik. Ben kafeteryada bekliyordum. Kızım Gülcan'ın kan verdikten sonra baygınlık geçirdiğini öğrendim. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müşteki bize karşı 'defol git sen kimsin de konuşuyorsun?' dedi. Ben de bunun üzerine müştekiye 'terbiyesizsin' dedim. Ancak iddianamedeki hakaret içerikli sözleri söylemedim.

"DARBETSEYDİK ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜRDÜ"

Müştekiyi darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Çevrede bulunanlar müştekinin hamile olduğunu söylemediler. Ben müşteki yerdeyken tekme atarak darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Suçsuz günahsın yere içeride yatıyoruz. Biz hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü. Böyle bir şey yapmadık." dedi.

"YÜZÜNE YUMRUK ATMADIM"

Rıdvan Koçyiğit ise, "Hemşire kardeşimin üzerindeydi. Ben ayırmak isterken güvenlikler beni alıp odaya götürdüler. Hamile olduğunu duymadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim çocuğum 2 gözünden engelli bunun için hastaneye gitmiştik. Olay sırasında ben orada değildim hemşirenin yüzüne yumruk atmadım. Müştekinin ilk ifadesi ile sonraki ifadesi çelişiyor. İlk ifadesinde uçan tekme attı dedi daha sonra yumruk attığı söyledi" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDAKİ ARBEDE SIRASINDA YERE DÜŞTÜK"

Tutuksuz sanık Nurcan Koçyiğit, "Görgüsüzler dediğini hatırlıyorum. Bunun üzerine elimdeki poşetleri bırakıp, elimdeki ayranla yanına gittim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Müşteki ayran olan elime vurdu. Bu sebeple ayran üzerime döküldü. Hemşire bu sırada saçıma yapıştı. Kendisine karşı bir eylemde bulunmadım. Müştekiyle aramızdaki arbede sırasında birlikte yere düştük. Müştekinin karnına tekme atmadım. Suratına ayran fırlatmadım. Biz sesimizi duyurmak istedik. Kimse bizi dinlemedi. Olay sosyal medyaya yansıdığı için tek taraflı değerlendirme yapıldı. Müştekinin boğazını tutmadım ve başörtüsünü açmaya çalışmadım" şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcı, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıklar Hüseyin ve Rıdvan Koçyiğit'in tutuklulukta geçirdikleri süre, üzerine atılı suçların üst sınırları göz önünde bulundurularak tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.