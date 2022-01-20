İstanbul'da hamile kadının ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

FSM çıkışında kaza sonucu karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Hülya Erşah Gençer davasında karar çıktı. Sanık Cahit Arda Arsal'a, iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan fiizyoterapist Hülya Erşah Gençer, 2016 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde 3 aracın karıştığı kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

TAŞ PARÇALARI BAŞINA İSABET ETTİ

Hülya Erşah Gençer, yol ortasındaki beton bariyerden kopan taş parçasının eşi Ümit Gençer'in kullandığı otomobilin ön camından içeriye girip başına isabet etmesiyle bebeği ile birlikte can vermişti.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ TUTUKSUZ YARGILANDI

Sürücülerden Cahit Arda Arsal da kazaya sebebiyet verdiği için 2 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Cahit Arda Arsal'ın otomobilini hızlı ve tehlike yaratacak şekilde kullandığı, kontrolsüz şerit değiştirerek Gencer'in ölümüne neden olmasında "Bilinçli taksir" halinin bulunduğu kaydedildi.

FSM girişinde akılalmaz kaza

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, "Bilinçli taksir"le Gencer'in ölümüne neden olan Arsal için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

"BİRDEN FAZLA KURAL İHLALİ YAPMIŞTIR, TUTUKLANMALI"

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Cahit Arda Arsal ve şikayetçiler gelmedi. Tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan şikayetçilerin avukatı Seyit Kaplan, "Sanık, tüm aşamalarda önüne bir tır çıktığı için şerit değiştirdiği yönünde yalan söylemektedir. Ayrıca yargılama aşamasında, sanığın tanık olan taksiciye ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığına dair tespitler dosyada mevcuttur. Olayda sanık birden fazla kural ihlali yaparak olası kast ile hareket etmiştir. Bu nedenle dosyanın geçirdiği aşamalar ve yargılamanın uzama süreci ve kusur durumu dikkate alınarak olası kast hükümlerinin uygulanması, ayrıca ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

"ŞERİT DEĞİŞİMİ KURALLARA UYGUNDUR"

Savunma yapan sanık avukatı Nazlı Kara Akçay ise olayda olası kast ya da bilinçli taksir olmadığını belirterek, "Müvekkil, şerit değiştirme yasağı olmayan yolda kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir. Kendisine arkadan çarpan araç nedeniyle kendi aracının kontrolünü kaybettiğini, bu nedenle bariyerlere çarptığını savunmuştur. Bu durumda bariyerlere çarpması eylemiyle kopan taşın ölen tarafa isabet etmesi sonucu arasında illiyet bağı yoktur. Çünkü müvekkilin çarpma aşamasında başvurabileceği etkin bir tedbir mevcut değildir. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

İNDİRİMLE 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Arsal'a "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 5 yıl hapse indirdi. Mahkeme, karar kesinleştikten sonra sanığın sürücü belgesinin de 3 yıl süreliğine geri alınmasına hükmetti.