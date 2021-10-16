Özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara götürerek haksız kazanç sağlayan hanutçulara, ceza kesildi.

Sultanahmet Meydanı ve Kapalıçarşı’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince hanutçuluklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetime İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği de havadan destek verdi.

Turistlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlere, zabıta ekipleri de katıldı.

ÇOK SAYIDA CEZA KESİLDİ

Kapalıçarşı da halk arasında turistlere kendi ürünlerini aldırma veya onları kendi mekanına çekme olarak adlandırılan hanutçuluk yöntemine karşı yapılan denetimlerde, çok sayıda kişiye Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Sultanahmet Meydanı’nda yapılan denetimlerde ise 4 kişiye 204’er lira para cezası kesildi.

Ayrıca, seyyar satıcıların mallarına el konuldu.

İstanbul'da hanutçu denetimi VİDEO



GAZETECİLERE TEPKİ

Öte yandan, Kapalı Çarşı’da cezai işlem uygulanan hanutçular basın mensuplarına saldırdı.