İstanbul'da hasarlı trafik kazasının yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar kamerada Sultangazi'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından başlayan tartışma, sürücülerin ve yakınlarının da dahil olmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.