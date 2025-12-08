İstanbul'da hasarlı trafik kazasının yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar kamerada

- Sultangazi'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler arasında tartışma çıktı.
- Tartışma, sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.
- Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı ve olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de bir sokağın başında duran hafif ticari araca, bulunduğu yerde geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı.
Bu sırada araçlarda küçük çapta hasar oluştu.
SÜRÜCÜLER KAZAYI UNUTUP KAVGAYA DURDU
Taraflar araçlarından inerek hasarı kontrol ederken, sürücüler arasında tartışma çıktı.
Sürücü yakınlarının dahil olduğu tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, kaza ve kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.