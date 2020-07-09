Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hasır yüklü kamyonun kasası yan yatarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hasır yüklü kamyonetin kasası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından virajı alamayarak yan yattı.

YARALANAN OLMADI

Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazada kamyonet sürücüsüne herhangi bir şey olmazken, kaza esnasında o bölgede başka bir aracın olmaması da olası bir faciayı önledi.

Kamyonet kasasında bulunan hasır ve yükler ise olay yerine gelen başka bir kamyon ile taşındı.

İstanbul'da hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı