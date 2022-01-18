İstanbul’da hasta balıkları görüntüleyen dalgıç: Müsilajdan önce azdı

Hastalanan balıkları dalış yaptığı sırada tespit edip görüntüleyen Dalgıç İsa Şahintürk, balıkları incelenmesi için toplayıp İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne rapor etti.

İstanbul Boğazı’nda farklı konumlarda yaptığı dalışlarda diğer balıklardan farklı olarak yüzen balıkları tespit eden Şahintürk, bu balıkların daha güçsüz yüzdüğünü ve genelde sahilde kayalıkların altında olduğunu görüntüledi.

Bazı balıkları ise incelemek için yakalayan Şahintürk, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi yetkililerine durumu anlatarak haber verdi.

Balıkları, incelenmesi için üniversiteye rapor etti.

“BALIKLARIN HASTA OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Su kirliliğinin artmamasının balıkların daha sağlıklı olmaları için önemli olduğunu ifade eden Şahintürk, çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Balıklar genel olarak sürü halinde yüzüyor. Kıyıda birkaç balığın tek başına yüzdüğünü gördüğümüz zaman bir sıkıntısı olduğunu anlıyoruz. Bu balıklar yaralanmış veya hastalanmış oluyorlar. Daha sonra hiçbir yara izi olmadığı halde kıyıya yakın yüzen balıkları gördüm yakınlarına yaklaştığımda balıkların hasta olduğunu fark ettim.





“MÜSİLAJ SORUNUNDAN ÖNCE AZ GÖRÜYORDUM”

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi bu balıkları yakalayarak incelemeleri için gönderdim. Bu balıkların dış kısımlarında lezyonlar oluyor. Bu şekilde görüntüsüne bakarak hasta olduklarını anlayabiliyoruz. Müsilaj sorunundan önce az görüyordum şimdi daha fazla görebiliyorum.

İstanbul'daki dalgıç, hasta balıkları görüntüledi VİDEO

“HASTA BALIKLARI YEMEMELERİ GEREKİYOR”

Balık tutanların hasta balıkları yememeleri gerekiyor. Türkiye’de pişirilerek yendiği için sorun olmuyor, ancak yine de dikkat edilmesi gerekiyor. Balıklar genel olarak iyi gözükse bile çevre kirliliğine duyarlı olursak bu durum sakıncalı hale gelmez."