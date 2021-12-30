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    İstanbul'da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

    Ataşehir'de çift şeritli yolda hatalı sollama yapan kamyonet sürücüsü, ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 18:53
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 19:13
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    İstanbul'da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

    Kaza, İstanbul Ataşehir’de Ferhat Paşa Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

    7’inci sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Yusuf Serment, bisikleti ile 25’inci Sokaktan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne doğru ilerlediği esnada cadde üzerinde önündeki tırı geçmeye çalışarak hatalı sollama yapan kamyonet sürücüsü hızını alamayarak Yusuf Serment’e çarptı.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Olayı gören mahalleli ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 12 yaşındaki Yusuf Serment’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    İstanbul'da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Öte yandan kamyonun çocuğa çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı #1

    İstanbul da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı #2

    İstanbul da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı #3

    İstanbul da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı #4

    İstanbul da hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı #5

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