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    İstanbul’da havai fişek fırlatan motosikletli magandalar

    Yenikapı sahilinde motosikletli magandanın arkasındaki arkadaşı, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 11:14
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    İstanbul’da havai fişek fırlatan motosikletli magandalar

    İstanbul’un Fatih ilçesi Yenikapı sahilinde motosikletli bir magandanın arkasındaki arkadaşı, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı.

    DAKİKALARCA SÜRDÜ

    Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti.

    Magandalar o anları kaydedip, bir de sosyal medyada paylaştı.

    İstanbul’da havai fişekli motosikletli magandalar İZLE

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

    Polis ekipleri, magandaların kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

    İstanbul’da havai fişek fırlatan motosikletli magandalar #1

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