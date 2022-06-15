İstanbul'da havalı tabancayla savcıyı vuran şüpheli serbest bırakıldı

Üsküdar'da balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek yaralayan Burak Mengenecioğlu, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul'ün Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli semtinde Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu yalısının camına, balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C.'nin oltasının kancası çarptı.

Bunun üzerine Mengenecioğlu, evinde bulunan havalı tüfekle savcı H.C.'ye ateş açtı. Saçma mermileri kafasına isabet eden H.C. şikayetçi oldu.

Silahı denemek için ateş ettiğini söyledi

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Savcılık, şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık itiraz etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Yakalama kararı çıkartılmasının ardından tekrar gözaltına alınan Mengenecioğlu, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar ifadesi alınan Mengenecioğlu hakkında, "Basit yaralama" suçundan imza ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Serbest bırakıldı

DHA'nın haberine göre, şüpheli bu adli kontrol tedbirleriyle tekrar serbest bırakıldı.



