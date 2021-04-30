Hiçbir borsada işlem görmeyen, hayal ürünü kripto para üreterek 544 kişiyi mağdur eden dolandırıcılara ilişkin dava açıldı. Davada 37 kişi yargılanırken toplamda 10 bin 888 yıl hapis istendi.

İstanbul’da hayal ürünü kripto para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 140 sayfalık iddianamede 544 kişi müşteki, 37 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Kripto paraların alternatif para birimi oldukları, dijital ve aynı zamanda sanal para olduklarının belirtildiği iddianamede, Bitcoin’in yasal statüsüne ilişkin bilgiler verilerek, “Bitcoin bir şirket ya da kurum değildir. Herhangi bir yönetim merkezi yoktur. Herhangi bir kişi ya da kuruma ait değildir. Resmi temsilcisi yoktur. Kazanç elde edilmesi için söz konusu kripto paranın yerel olarak herhangi bir kripto para borsasında herkese açık bir şekilde işlem görmesi ve söz konusu kripto paranın kişiler tarafından alınıp satılabilir olması gerekmektedir. Herhangi bir kripto para borsasında işlem görmeyen bir kripto paraya yatırım yapılması ve bu yatırımdan kazanç elde edilmesi mümkün olmayacaktır” denildi.

'GELECEKTE ÇOK DEĞERLENECEK' VAADİYLE KANDIRDILAR

Şüphelilerin ‘Coinspace’ isimli şirket adı altında "S- Coin", "First Coin" isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların gelecekte çok değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara çok yüksek tutarlarda kazançlar sağlayacağını vaat ederek mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak haksız kazançlar elde ettikleri aktarıldı.

İstanbul'da hayali kripto para dolandırıcılığı: 544 kişi mağdur VİDEO

TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI

Suç örgütünün tedavülde olmayan "S-Coin", "First Coin" isimli sözde kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında işlem görmediği ve tamamen hayal ürünü bir kripto para olduğu, şüphelilerin bu kripto paraların tanıtımını yapmak amacıyla seminerler ve toplantılar düzenledikleri belirtildi.

SİSTEME ÇOK SAYIDA YATIRIMCI DAHİL ETTİLER

İddianamede, suç örgütünün ‘Coinspace’ isimli oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları, sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettikleri, ilk olarak katılan şahısların daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil ettiği, ilk katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktığı, bir süre sonra piramit satış yönteminin doğası gereği sistemin çöktüğü kaydedildi.

SİSTEMİN ÇÖKMESİYLE 544 YATIRIMCI MAĞDUR OLDU

Sistemin çökmesi sonucunda üyelerin kazanç sağlayamadığı, 544 yatırımcının bu şekilde mağdur olduğunun vurgulandığı iddianamede, Coinspace firmasının faaliyetlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Malta menşeili, kripto para üretim ve pazarlamasını yapan şirket olan Coinspace’nin faaliyetlerinin "piramit satış sistemine" uygun olduğu, İstanbul’da bir anonim şirket isminin değiştirilerek ‘Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ isimli firmanın kurulduğu ve yetkilisinin Selçuk Ö. olduğu belirtildi.

“ŞİRKETİN HESAPLARINDA YÜKSEK TUTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ”

Şirketin banka hesaplarına 2016 yılından itibaren yüksek tutarlarda para giriş ve çıkışlarının olduğunun kaydedildiği iddianamede, şirketin 17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri arasında 3 farklı banka nezdindeki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 lira ile 209 bin 100 euro gönderildiği tespit edildiği aktarıldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE BİNLERCE YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, örgüt lideri Selçuk Ö.’nün aralarında bulunduğu 17 örgüt yöneticisinin, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 544 müştekiye yönelik “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 3 bin 268’er yıldan 10 bin 888’er yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyesi olduğu belirlenen 20 şüphelinin ise, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve ““Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.





