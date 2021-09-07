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    İstanbul’da hazırlık maçında kavga

    İFA Spor ve Kosova Güçspor arasında oynanan hazırlık maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 01:37
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    İstanbul’da hazırlık maçında kavga

    İstanbul’da oynanan İFA Spor-Kosova Güçspor U18 takımlarının hazırlık maçında kavgaya çıktı.

    SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI SAHA KARIŞTI

    İki takım futbolcuları karşılıklı sözlü atışma sonrası birbirine girerken saha içi karıştı.

    YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

    İki taraf yetkililerinin olaya müdahale etmesiyle gerginlik sona ererken, olay daha sonra kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

    İstanbul'da oynanan hazırlık maçında kavga çıktı-Video

    İstanbul’da hazırlık maçında kavga #1

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