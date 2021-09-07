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İstanbul’da hazırlık maçında kavga
İFA Spor ve Kosova Güçspor arasında oynanan hazırlık maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
- İHA
- 07.09.2021 - 01:37
İstanbul’da oynanan İFA Spor-Kosova Güçspor U18 takımlarının hazırlık maçında kavgaya çıktı.
SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI SAHA KARIŞTI
İki takım futbolcuları karşılıklı sözlü atışma sonrası birbirine girerken saha içi karıştı.
YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ
İki taraf yetkililerinin olaya müdahale etmesiyle gerginlik sona ererken, olay daha sonra kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.
İstanbul'da oynanan hazırlık maçında kavga çıktı-Video