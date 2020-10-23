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    İstanbul'da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü

    Komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen Beytullah Çelebi, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 23.10.2020 - 14:20
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    İstanbul'da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Çelebi (47), komşusu Sevim-Yahya E. çiftinin çocuğuna bisiklet hediye etti.

    Bir süre sonra eski kaynanası Meryem D. ile komşularının evine giden Çelebi, bisikleti geri istedi.

    Bunun üzerine ise taraflar arasında tartışma çıktı.

    BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Sevim E. (27) Çelebi'yi kalbinden, Meryem D.'yi ise göğsünden yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beytullah Çelebi yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İstanbul da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü #1

    ÇİFT AKRABALARININ EVİNDE YAKALANDI

    Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçarak akrabalarının evinde saklanan çifti gözaltına aldı.

    Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü

    İstanbul da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü #2

    İstanbul da hediye ettiği bisikleti geri isteyince öldürüldü #3

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