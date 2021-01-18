İstanbul'da hesabına aktarılan para, genç yazılımcının kabusu oldu

Yazılımcı, hesabına gönderilen parayla hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

İstanbul Maltepe'de yazılımcı Mesut Haylar, müşteri sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan para nedeniyle mahkemelik oldu.

İddiaya göre, ikinci el ürün satışı gerçekleştirilen bir platform üzerinden cep telefonu satışı için anlaşan taraflardan alıcı şahıs, ücreti karşı tarafa banka hesabı yoluyla iletmiş olmasına rağmen satıcı tarafından kendisine cep telefonu gönderilmeyince olayı Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdı.

HESABINA PARA GÖNDERİLDİ

O sırada parayı almasına rağmen sattığı cep telefonunu alıcı şahsa göndermediği iddia edilen kişi, almış olduğu 2 bin 500 lirayı farklı kişilerin hesabına geçirdi. Üçüncü kişilere geçen 2 bin 500 lira, son olarak da Maltepe'de yaşayan ve yazılım işiyle uğraşan Mesut Haylar'a sunmuş olduğu yazılım hizmeti sonrası elektronik para sistemi üzerinden aktarıldı.

DAVADA SANIK OLDU

Cep telefonu satıcısı tarafından dolandırıldığını belirten şahsın şikayetçi olması sonrası konu hakkında dava açıldı. Paranın gittiği hesapların takip edilmesi üzerine yazılım firması sahibi Mesut Haylar, paranın geldiği son hesap olarak görülünce açılan davada 'sanık' olarak yer aldı.

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"PARAYLA FARKLI YERLERE ÖDEMELERDE BULUNDU"

Hakkında açılan davayı öğrenince hayatının şokunu yaşadığını belirten Mesut Haylar, "İkinci el alışveriş sitesi üzerinden telefon satın alan bir hanımefendi, satıcıya cihazın parasını gönderip, telefonu kargo ile kendisine göndermesini istemiş. Ancak satıcı telefonu kadına göndermemiş. Hanımefendi dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruyor. Telefonu, alıcıya göndermeyen şahıs bu parayla farklı yerlere ödemelerde bulunuyor.

"PARAYI GÖNDEREN ŞAHSIN BİLGİLERİNE ULAŞAMIYORUZ"

Bu paranın geçtiği şahıslar bizim firmamızdan hizmet alınca para bizim hesaba geçiyor. Biz de ödemeyi elektronik sistem üzerinden aldık. Elektronik para sisteminde de açıklama bölümü olmadığı için haliyle fatura numarası da yazılı değil. Bu sebepten bize parayı gönderen şahsın bilgilerine de ulaşamıyoruz. Bu durum sonunda da olayın sanığı olarak ben gözüküyorum. Adamlar, hem telefon sattıkları kişiyi hem de beni dolandırdılar." diye konuştu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yaşanan olay sonrası zor günler yaşadığını söyleyen Haylar, "Evden çıkmaya korkar hale geldim. Sokakta polis gördüğümde beni götürmek için geldiklerini zannedip, korkuyorum. Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu." dedi.