İstanbul'da hesap kavgasında darbedildi: İş yerine kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer Huzur Mahallesi’nde 27 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, Sami K., gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına geldi.

Burada vakit geçirmeye başlayan Sami K., bir süre sonra hesabı istedi.

DARBEDİLEREK DIŞARI ATILDI

İddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gören Sami K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen Sami K., eğlence mekanından dışarı atıldı.

EĞLENCE MEKANINA ATEŞ AÇTI

Olay yerinden uzaklaşan Sami K., sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi.

Silahını çıkaran Sami K., eğlence mekanına 14 el ateş etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin sahipleri Yakup T. ile Mehmet Said T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Sami K. olduğu tespit edildi.

Sami K.’nin olaydan sonra Sivas’a gittiği, 3 gün sonra İstanbul'da geri döndüğü belirlendi.

Devam eden çalışmalarda Sami K., Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Sami K. emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan Sami K.'nin mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söylediği öğrenildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Sami K. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Sami K., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.