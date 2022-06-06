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    İstanbul'da hesap ödeme kavgası sokağa taştı: Tekme tokat dövdüler

    Esenyurt’ta bir restoranda, fazla geldiğini iddia ederek hesabı ödemeyen 4 arkadaşla korumalar arasında kavga çıktı.
    • 06.06.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:23
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    İstanbul'da hesap ödeme kavgası sokağa taştı: Tekme tokat dövdüler

    İstanbul Esenyurt'ta saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 kişilik arkadaş grubu, restorana gelerek geç saatlere kadar oturdu.

    Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

    Mekandan atıldılar, dövüldüler

    Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi.

    Dayak yiyen gençler kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktardığına göre gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

    İstanbul'da hesap ödeme kavgası sokağa taştı: Tekme tokat dövdüler VİDEO

    İstanbul da hesap ödeme kavgası sokağa taştı: Tekme tokat dövdüler #1

    İstanbul da hesap ödeme kavgası sokağa taştı: Tekme tokat dövdüler #2


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