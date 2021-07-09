İstanbul'da Hint göçmenin Avrupa hayali kanlı bitti

İnsan kaçakçısı bir gruba Avrupa'ya gitmek için para veren göçmen, dolandırıldığını anlayınca hesap sormak istedi. Kaçakçılar tarafından esir alınıp bıçaklanan şahıs, canını zor kurtardı.

Avrupa’ya göç etmek için Hindistan’dan Türkiye’ye gelen Hint göçmen, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tanıştığı bir grup Afganistan uyruklu insan kaçakçısına kendisini Avrupa’ya götürmeleri karşılığında para verdi.

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen insan kaçakçılarından bir haber alamayan Hintli göçmen, hesap sormak için insan kaçakçılarının ev olarak kullandığı bodrum kata gitti.

ÖNCE BIÇAKLADILAR, SONRA ALIKOYDULAR

Evde yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Hintli göçmeni darp ederek bıçaklayan insan kaçakçıları, ellerini de bağlayarak esir aldı.

CANINI KURTARMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Evde insan kaçakçıları tarafından esir halde tutulan Hintli göçmen, bulduğu ilk fırsatta ellerinden kaçtı. Elleri bağlı ve bıçaklanmış şekilde kendini evden dışarı atan Hintli göçmen, üst kata çıkarak bir ailenin kapısını çaldı.

Açılan kapıdan hemen içeri dalan göçmen, dairenin balkonuna yönelerek kendini aşağı attı.

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ŞÜPHELİLER KAÇTI

İnsan kaçakçıları, esir aldıkları göçmen şahsın yerde baygın şekilde yattığını görünce panik yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.



