Otomobilin tornavida ile söktüğü amblemini çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi Recep Evrensel, "Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi" dedi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Kanbur Sokak'ta, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Olayda motosikletiyle sokağa giren şüpheli, bir otomobilin arkasında durdu. Şüpheli motosikletten indikten sonra, otomobilin etrafında dolaşarak bir süre oyalandı.

80 LİRALIK ARABA AMBLEMİNİ SÖKTÜ

Daha sonra şüpheli, otomobilin ön tarafındaki 80 lira değerindeki marka amblemini tornavida ile söküp, motosikletiyle hızla uzaklaştı.

"80 LİRALIK BİR ŞEY, ARACI ÇALSALAR BU KADAR ZORUMA GİTMEZDİ"

Sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin ambleminin çalındığını fark eden Recep Evrensel, "Sabah saat 10.00 sıralarında, aracımızın amblemini çalmışlar. Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi. İlginç bir şey. İlk defa başımıza geliyor. 80 TL civarında bir şey. Kamera kayıtlarını izledik. Bir tane şahıs, motosikletle geliyor. Aracın arkasına yanaşıyor. Sağı solu kolaçan ediyor. Tornavidayla söküyor, gidiyor." dedi.

İstanbul'da hırsız, arabanın marka amblemini çaldı VİDEO

