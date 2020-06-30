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- İstanbul'da çekici kılığındaki hırsızlar yakalandı
İstanbul'da çekici kılığındaki hırsızlar yakalandı
- İHA
- 30.06.2020 - 10:36
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti.
GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti.
Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da çekici kılığındaki hırsızlar yakalandı ViDEO
ÇEKİCİYLE ÇALDIKLARI ARAÇLARI HURDACIDA PARÇALADILAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, şüphelilerin üzerinde tepe lambası olan bir çekiciyle çalmak istedikleri aracın yanına geldikleri, aracı kısa sürede çekiciye yükleyip oradan ayrıldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçları bir hurdacıya götürüp parçalara ayırdıkları tespit edildi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ, 5 KİŞİ YAKALANDI
Ekiplerce, şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Polisin hurdacı dükkanına yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Mahmut K. (26) ve Sercan T.(28)'nin otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldıkları, Y.Ö., Ş.Ö. ve R.B.'nin ise hurdacı dükkanında çalıştığı ve otomobilleri parçalayan kişiler oldukları belirlendi. Y.Ö., Ş.Ö ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mahmut K. ve Sercan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.