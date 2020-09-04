İstanbul'da hırsız, giyim mağazasından 8 bin TL'lik telefon çaldı

Bir kadın giyim mağazasına gelen şüpheliler, binlerce liralık cep telefonunu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'teki Ali Kuşçu Mahallesi’nde bulunan bir kadın giyim mağazasında çalışan kasiyer, müşterilerin kasaya gelmesi üzerine kasanın başına geçti.

Kasiyerin telefonunu masanın üzerinden alarak elindeki elbisenin altına saklayan kadın şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İş yeri çalışanları, mağazada bulunan iki kişinin çalışanların dikkatini dağıtmak için şüpheli kadına yardım ettiğini söyledi. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağaza kasiyerinin kasada müşterilerle ilgilendiği görülüyor. O sırada bir kadın şüpheli, masada duran telefonu elbisenin altına saklayarak mağazadan uzaklaşıyor.

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"TELEFONDAN DA ÖNEMLİSİ, HIRSIZLARIN BULUNMASI"

Kasiyer arkadaşının telefonunun çalındığı anı anlatan mağaza çalışanı Canan Mustafa, “Salı günü, öğlen saatlerinde iki-üç şahıs tarafından telefonumuz çalındı. Bundan bir süre önce de hırsızlıklar oldu. Bunlar artık son bulsun. Böyle şeyler insanlara zarar veriyor. İnşallah telefonumuz bulunur. Telefondan da önemlisi hırsızların bulunması. Bizim için çok önemli. Çünkü bugün bize geldiyse zarar yarın öbür gün başka insanlara gelecek. Bu kadar insanın ne günahı var?” diye konuştu.





"BİRİ KAMERALARI KOLLUYOR, BİRİ GÖLGELİYOR"

Hırsızların 2 ya da 3 kişi olduğunu ifade eden mağaza çalışanı Canan Mustafa, “Birisi kameraları kolluyor. Bizim burada kameralarımız var. Biri gölgelemeye çalışıyor. Diğeri kasadaki arkadaşı oyalıyor. O kafasını çevirdiği anda diğeri telefonu alıyor. Çok üzgünüz. Maddi kaybımız 8 bin TL civarında.” dedi.