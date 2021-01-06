İstanbul'da hırsız, lastiğini patlattığı araçtaki paraları çaldı

Bankadan para çeken vatandaşı takip eden hırsız, aracın lastiğini patlattı. Hırsız, aracın lastikçiye gitmesini fırsat bildi.

İstanbul'da Dominikli hırsızın patlak lastik oyunu, Asayiş Şube ekipleri tarafından bozuldu.

Geçen yıl 30 Aralık'ta Bahçelievler'de meydana gelen olayda, bankaya giren bir vatandaşı gözüne kestiren hırsız, harekete geçti.

ARACIN ALTINA VİDA YERLEŞTİRDİ

Hırsız, bankada işlem gerçekleştiren vatandaşın aracının altına vida yerleştirdi.

Bankadan 1 milyon 200 bin TL çeken vatandaş, aracını çalıştırıp hareket etmek isteyince lastiği patladı.

Aracın lastiğini patlatıp 1 milyon 200 bin TL'yi böyle çaldı ViDEO

DALGINLIKTAN FAYDALANDI

Mağdur vatandaş, lastiği tamir etmek için bir lastikçinin yolunu tutarken, hırsız tarafından takip edildi. Lastik değişim işlemi sırasında bir anlık dalgınlıktan faydalanarak arka koltuktaki para dolu çantayı çaldı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Parasının çalındığını fark eden vatandaş, polisi aradı.

PARANIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirledi.

Dominik uyruklu belirlenen Hans M.G.R (38), 31 Aralık 2020 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı paranın bir kısmı ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Benzer suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.